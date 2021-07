Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса

Нью-Йорк, 9 июля. Губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо заявил, что пандемия коронавируса, разразившаяся в США, стала его «огромной личной выгодой». Об этом он сообщил 8 июля в ходе выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов.

В ходе своей речи перед коллегами, Куомо сказал, что в результате выполненной работы все они получили огромный авторитет в обществе.

«Очень немногие люди проходили через то, через что прошли мы, и мы прошли через это вместе. И, говоря от моего имени, это была огромная личная выгода», — заявил Куомо, который недавно заработал 5 млн долларов от продаж свих мемуаров, посвященных управлению штатом в условиях пандемии.

