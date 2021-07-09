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Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
Весь мир
Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
Global Look Press  /  Lev Radin / Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 9 июля. Губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо заявил, что пандемия коронавируса, разразившаяся в США, стала его «огромной личной выгодой». Об этом он сообщил 8 июля в ходе выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов.

В ходе своей речи перед коллегами, Куомо сказал, что в результате выполненной работы все они получили огромный авторитет в обществе.

«Очень немногие люди проходили через то, через что прошли мы, и мы прошли через это вместе. И, говоря от моего имени, это была огромная личная выгода», — заявил Куомо, который недавно заработал 5 млн долларов от продаж свих мемуаров, посвященных управлению штатом в условиях пандемии.

Губернатор Нью-Йорка подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах они сделали все, что было в их силах ради спасения жизней граждан.

Впрочем, многие ньюйоркцы не поддержали восторг Куомо, от пандемии.

«Если это лучшее, что мог сделать Куомо, мне бы не хотелось видеть худшее», — говорит Трэйси Алвино, чей отец скончался от коронавируса в доме престарелых.

«Ему легко говорить. Он не потерял любимого человека. Куомо провел частное тестирование членов семьи и друзей вместо тестирования людей в домах престарелых», — подтверждает слова Алвино Даниэль Мессина, также потерявшая отца.

Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
Global Look Press  / Michael Nagle / Xinhua

Встреча губернаторов состоялась всего через несколько часов после того, как главный помощник Куомо Мелисса Дероса в частном порядке сообщила законодателям Демократической партии, что администрация губернатора скрыла от общественности истинное число погибших в домах престарелых из опасений, что это «будет использовано против нас» Министерством юстиции тогдашнего президента Дональда Трампа.

Нью-Йорк стал одним из наиболее затронутых пандемией COVID-19 городов США. Согласно официальным данным коронавирус унес жизни более 50 тыс. горожан, включая более 15 тыс. постояльцев домов престарелых. В разгар пандемии власти были вынуждены использовать мобильные морги, последний из которых все еще продолжает функционировать.

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