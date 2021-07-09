Звезда «Затмения» похвасталась стройной фигурой спустя две недели после родов

Москва, 9 июля. Российская актриса Диана Пожарская родила сына от звезды сериала «Топи» Ивана Янковского. Спустя две недели она похвасталась подписчикам стройной фигурой.

Счастливая мама ловит солнечные лучи, наслаждаясь прогулками с первенцем. На своей странице в социальной сети Instagram актриса опубликовала яркий снимок, где она позирует в черно-белом мини-платье и летних сандалиях. Лицо звезда закрыла солнечными очками. Вместе с Пожарской в кадре стоит черная коляска, в которой отдыхает сын Янковского.

Поклонники восхитились красотой и стройностью артистки, которая выглядит так, словно и не рожала. Под публикацией многие отметили, что роль мамы очень идет звезде «Затмения».

«Как будто и не было ничего. Выглядишь шикарно!»; «Завидую такой фигуре. Надо же было родить и через две недели такой худышкой быть. Круто!»; «Вот бы всем такую генетику, родить и сразу в форме, в которой была до беременности. Роль мамы вам безумно подходит», — отметили пользователи соцсети Instagram.

После рождения мальчика, которого, по слухам назвали в честь великого дедушки Олегом, актеры тайно поженились. Ни Янковский, ни Пожарская не комментируют официально свой статус, однако обоих стали видеть с обручальными кольцами.