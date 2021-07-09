Безпалько раскрыл, почему США продолжают «санкционную войну» против России

Министерство торговли США внесло в черный список 34 иностранных предприятия, в том числе три компании и три физлица из России. В документе фигурируют базирующиеся в РФ компании OOO Teson, группа компаний Radiant Group of Companies и ООО Trade Component, а также связанные с ними Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко. По утверждению властей США, в черный список они вносят людей и компании из-за попыток «закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США».

«В частности, Teson, группа компаний Radiant и Trade Component участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ», — полагают власти США.

Помимо этого, в черный список также внесены организации из Китая. В перечне также оказались компании, базирующиеся или имеющие представительства в ряде других стран, в том числе в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.

«Мы продолжим активно использовать инструменты экспортного контроля, чтобы привлекать к ответственности правительства, компании и лиц за попытки получить доступ к товарам американского происхождения для угрожающей интересам нацбезопасности США и несовместимой с нашими ценностями подрывной деятельности в таких странах, как Китай, Иран и Россия», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.

facebook.com / Зорин Владимир Юрьевич

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл, почему США продолжают «санкционную войну» против России. По его словам, таким образом американцы пытаются противодействовать РФ, а также показывают, что защищают своих союзников.

«Я так думаю, что они стараются каким-то образом противодействовать Российской Федерации в тех аспектах и областях, которые считают наиболее уязвимыми для России, а также более значимыми для себя. Может быть, конечно, это определенная поза, в рамках которой американцы хотят продемонстрировать, что они ведут борьбу с Россией для своих союзников — как реальных, вроде Германии, так мнимых, вроде Украины», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее в комментарии ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов рассказал, зачем Россия ввела санкции против Украины.