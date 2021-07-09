Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 23:09
23:00
Общество
Жители Севастополя пожаловались на жуткую обстановку в детском центре медреабилитации
22:52
Технологии
Самый популярный смартфон Apple подешевел в России
22:39
Общество
Собянин предупредил игнорирующие вакцинацию предприятия Москвы
22:34
Общество
Привитых первым компонентом вакцины начнут принимать без ПЦР-теста в Краснодарском крае
22:33
Происшествия
Житель Екатеринбурга пришел на работу к своему отцу и поджег его
22:29
Политика
Экс-полковник ВВС США заявил о поражении НАТО в случае войны с Россией и КНР
22:17
Общество
Собянин рассказал о мощности московских центров вакцинации от COVID-19
22:13
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом во Флориде в разговоре с Байденом
22:00
Общество
Если бы не он, не жили бы мы в России: каким Крым помнит Януковича
21:50
Весь мир
Безпалько раскрыл, почему США продолжают «санкционную войну» против России
Все новости

Безпалько раскрыл, почему США продолжают «санкционную войну» против России
460
Весь мир
Безпалько раскрыл, почему США продолжают «санкционную войну» против России
Федеральное агентство новостей  / 

Министерство торговли США внесло в черный список 34 иностранных предприятия, в том числе три компании и три физлица из России. В документе фигурируют базирующиеся в РФ компании OOO Teson, группа компаний Radiant Group of Companies и ООО Trade Component, а также связанные с ними Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко. По утверждению властей США, в черный список они вносят людей и компании из-за попыток «закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США».

«В частности, Teson, группа компаний Radiant и Trade Component участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ», — полагают власти США.

Помимо этого, в черный список также внесены организации из Китая. В перечне также оказались компании, базирующиеся или имеющие представительства в ряде других стран, в том числе в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.

«Мы продолжим активно использовать инструменты экспортного контроля, чтобы привлекать к ответственности правительства, компании и лиц за попытки получить доступ к товарам американского происхождения для угрожающей интересам нацбезопасности США и несовместимой с нашими ценностями подрывной деятельности в таких странах, как Китай, Иран и Россия», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Безпалько раскрыл, почему США продолжают «санкционную войну» против России
facebook.com  / Зорин Владимир Юрьевич

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл, почему США продолжают «санкционную войну» против России. По его словам, таким образом американцы пытаются противодействовать РФ, а также показывают, что защищают своих союзников.

«Я так думаю, что они стараются каким-то образом противодействовать Российской Федерации в тех аспектах и областях, которые считают наиболее уязвимыми для России, а также более значимыми для себя. Может быть, конечно, это определенная поза, в рамках которой американцы хотят продемонстрировать, что они ведут борьбу с Россией для своих союзников — как реальных, вроде Германии, так мнимых, вроде Украины», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее в комментарии ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов рассказал, зачем Россия ввела санкции против Украины. 

Вернуться назад

санкции россия сша безпалько
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru