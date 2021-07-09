Сестра Димы Билана анонсировала их совместный хит

Москва, 9 июля. Сестра известного артиста Димы Билана, начинающая певица Анна Белан, рассказала о развитии своей карьеры. Звездные родственники планируют выпустить совместный хит.

Начинает свою карьеру артистка под псевдонимом Otana. Младшая сестра популярного певца хочет развиваться самостоятельно и планирует покорить все высоты в отечественном шоу-бизнесе. Однако иногда она все же прибегает к помощи Димы Билана. В ближайшее время брат и сестра планируют выпустить первый совместный хит.

«Фит в процессе написания текста, а музыку мы уже утвердили — она будет в клубном танцевальном стиле. Это то, что сейчас в тренде — жирная бочка, дроп. Автором выступил мой друг, который несколько лет жил в Корее и делал там K-pop», — анонсировала Белан в интервью изданию StarHit.

В беседе с журналистами начинающая артистка призналась, что хотела бы по максимуму избежать всех интриг и скандалов в шоу-бизнесе. Однако отметила, что в случае необходимости она всегда сможет постоять за себя и своих близких.

«Выяснять отношения не люблю, но, разумеется, всякое случается. К счастью, редко попадаю в какие-то серьезные разборки. Хотелось бы продолжать в том же духе — посвящать жизнь себе и заниматься только творчеством», — отметила певица.

Дима Билан воспитывался в семье с двумя сестрами, будучи средним ребенком. Некоторое время назад артист приостановил судебные тяжбы с бывшим мужем старшей сестры Елены и отказался от выплаты в размере 20 млн рублей.