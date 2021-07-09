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Премьер-министр ЦАР обсудил с представителем МВФ восстановление экономики республики
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил с представителем МВФ восстановление экономики республики
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 9 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра провел виртуальные переговоры с представителем Международного валютного фонда. Центральной темой встречи стали последние шаги, предпринятые правительством африканской республики для восстановления национальной экономики.

Кроме того, Дондра подтвердил намерение страны неукоснительно выполнять обязательства перед международными финансовыми институтами.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам восстановления экономики, а также по основным партнерским программам с МВФ», — говорится в заявлении правительства ЦАР.

Представитель фонда отметил, что за последний год в республике снизилась инфляция, а макроэкономические показатели остаются благоприятными. В свою очередь, премьер-министр заявил о приверженности правительства стратегии восстановления страны, разработанной при участии МВФ.

Ранее стало известно, что центральноафриканские власти одобрили предварительный законопроект по борьбе с коррупцией. Документ предполагает большие штрафы и тюремное заключение сроком до 10 лет за подобные преступления.

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