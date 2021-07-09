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Коллеги умершего военкора Кати Катиной оказались шокированы произошедшим

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:55
Общество
Коллеги умершего военкора Кати Катиной оказались шокированы произошедшим
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Донецк, 9 июля. Журналистка Катя Катина, освещавшая события в Донбассе, умерла на 36-м году жизни. Коллеги девушки скорбят в связи со смертью «Рыжей с камерой».

По предварительной версии, военкор News Front скончалась после кровоизлияния в мозг и аневризмы. Товарищи Катиной были шокированы такой новостью. Коллеги девушки отзывались о ней положительно, а также восхищались ее отвагой. Именно Катина всегда оказывалась первой в центре событий и всегда правдиво рассказывала информацию своим читателям, сообщает Nation News.

Председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислав Бердичевский назвал гибель журналистки огромной потерей. Со словами соболезнования присоединился и начальник телеканала News Front Константин Кнырик. Как говорит руководитель, Катина внесла большой вклад в распространение информации о ситуации в Донбассе.

Скорбят о смерти Катиной и на Украине. Популярная правозащитница Татьяна Монтян опубликовала в своем Telegram-канале пост, посвященный девушке, в котором хвалила ее за профессиональную деятельность.

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