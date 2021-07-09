Московский ЦСКА отправил предложение «Интеру» по трансферу Далберта

Москва, 9 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА готовится купить защитника миланского «Интера» Далберта.

Вероятность перехода Энрике Далберта в московскую команду оценивается в 70%. Боссы «нерадзурри» в ближайшее время рассмотрят целесообразность продажи футболиста в Россию. Сумма, предложенная «Интеру» российской стороной, остается неизвестной, сообщил портал Fcinter1908.it.

Предыдущий сезон Далберт провел в составе французского «Ренна», где сыграл 13 матчей и оформил на свой личный счет одну голевую передачу. Соглашение между футболистом и «Интером» истекает в 2023 году.

Ранее защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отказался от перехода в «Зенит». Футболист признался, что после «армейского» клуба не станет рассматривать ни одну команду в России.