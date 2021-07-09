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Минсельхоз предложил сформировать интервенционный фонд сахара и муки

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:52
Экономика
Минсельхоз предложил сформировать интервенционный фонд сахара и муки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 июля. Министерство сельского хозяйства России выступило с идеей создать неснижаемый запас интервенционного фонда белого сахара и муки.

Данная инициатива нашла отражение в материалах ведомства к проекту постановления Правительства РФ о внесении изменений в правила приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций. Целью являются обеспечение бесперебойных поставок и стабилизация ценовой ситуации, пишет ТАСС.

Минсельхоз предлагает установить объемы продукции в размере 250 тыс. тонн белого сахара и 3 млн тонн муки. Закупка товара может пройти уже в 2022–2023 годах. Также министерство планирует создать запасы в интервенционном фонде зерна, чтобы обеспечить переработчиков продукцией «по разумным ценам».

Дефицит товара рождает ажиотажный спрос на него. Так произошло и с икрой горбуши на Сахалине. Добыча ценного продукта только началась, на прилавках торговых точек, если товар и появляется, то крайне маленькими партиями и по заоблачной цене. Однако стоимость деликатеса не пугает местных жителей.

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минсельхоз мука сахар интервенционный фонд
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