Киев, 9 июля. Украина поддерживает работу ракетных комплексов при помощи разборки на запчасти работающих установок, пишут СМИ.

Средства противовоздушной обороны Украины находятся в кризисной ситуации. Возможности для ремонта зенитно-ракетных комплексов практически «истощены». Установки приходится поддерживать в работоспособном состоянии при помощи своеобразного «каннибализма» — разборки работающих систем советского производства на детали, сообщает издание Defense Express.

ВСУ в настоящее время имеют в своем распоряжении 40 работоспособных ЗРК, сообщил некоторое время назад командующий зенитно-ракетных войск Украины Борис Генов. Однако еще в 2016 году военнослужащие могли применить до 60 действующих комплексов ПВО. Украинское минобороны может заказать разработку ЗРК отечественного производства, предположили авторы материала.

Украина продолжает использовать преимущественно ракетные установки советской сборки. Комплексы, заявленные как «новые» в своей основе имеют советские корни, включая и крылатую ракету «Нептун». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим снарядом якобы можно «уничтожить Крымский мост». Однако «Нептун», созданный на основе Х-32, опасен только в теории, уверен военный эксперт Сергей Хатылев.