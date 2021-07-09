Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 21:41
21:37
Политика
Стали известны подробности разговора Путина с Байденом
21:33
Происшествия
Один человек погиб в результате нападения у детского сада в Марселе
21:27
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом во Флориде в разговоре с Байденом
21:23
Весь мир
Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
21:22
Происшествия
Московский суд арестовал оперуполномоченного отдела экономбезопасности
21:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская похвасталась перед поклонниками роскошной квартирой
21:20
Общество
Привитых первым компонентом вакцины начнут принимать без ПЦР в Краснодарском крае
21:18
Общество
Раскрыты новые подробности развода принца Чарльза
21:17
Шоу-бизнес
Принц Уильям опасается амбициозных планов своего брата Гарри и Меган Маркл
21:10
Шоу-бизнес
Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках
Все новости

Defense Express: нехватка советских ПВО довела Украину до «ракетного каннибализма»

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:56
Армия
Defense Express: нехватка советских ПВО довела Украину до «ракетного каннибализма»
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 9 июля. Украина поддерживает работу ракетных комплексов при помощи разборки на запчасти работающих установок, пишут СМИ.

Средства противовоздушной обороны Украины находятся в кризисной ситуации. Возможности для ремонта зенитно-ракетных комплексов практически «истощены». Установки приходится поддерживать в работоспособном состоянии при помощи своеобразного «каннибализма» — разборки работающих систем советского производства на детали, сообщает издание Defense Express.

ВСУ в настоящее время имеют в своем распоряжении 40 работоспособных ЗРК, сообщил некоторое время назад командующий зенитно-ракетных войск Украины Борис Генов. Однако еще в 2016 году военнослужащие могли применить до 60 действующих комплексов ПВО. Украинское минобороны может заказать разработку ЗРК отечественного производства, предположили авторы материала.

Украина продолжает использовать преимущественно ракетные установки советской сборки. Комплексы, заявленные как «новые» в своей основе имеют советские корни, включая и крылатую ракету «Нептун». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим снарядом якобы можно «уничтожить Крымский мост». Однако «Нептун», созданный на основе Х-32, опасен только в теории, уверен военный эксперт Сергей Хатылев.

Вернуться назад

украина ракеты пво каннибализм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru