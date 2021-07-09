Препарат от коронавируса «Мир-19» могут зарегистрировать в России уже в сентябре

Москва, 9 июля. Новый российский препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» может быть зарегистрирован уже этой осенью.

Россия может зарегистрировать препарат в начале сентября текущего года. Такое предположение высказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

Новый препарат в настоящее время проходит вторую фазу клинических испытаний, ранее рассказали в ФМБА. «Мир-19» представляет собой этиотропный препарат. Результаты исследований показали, что он уменьшает концентрацию коронавируса у животных в десять раз.