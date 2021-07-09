Генпрокуратура ЛНР сообщила о подготовке провокаций ВСУ на линии разграничения в Донбассе

Луганск, 9 июля. Украинская армия готовит новые провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает представитель Генпрокуратуры Луганской Народной Республики Инна Семенова.

В Генпрокуратуре республики рассказали, что на горячую линию ведомства поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с сообщением о готовящейся провокации.

«Заявитель рассказал, что его бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения», — уточняет Семенова.

Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что за прошедшую неделю украинская сторона 16 раз нарушила режим перемирия и открыла огонь из минометов по территории республики. Это говорит о резком обострении ситуации на линии разграничения, отмечают в военном ведомстве ЛНР.Во время одного из обстрелов получила ранение местная жительница.