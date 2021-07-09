Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 21:40
21:37
Политика
Стали известны подробности разговора Путина с Байденом
21:33
Происшествия
Один человек погиб в результате нападения у детского сада в Марселе
21:27
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом во Флориде в разговоре с Байденом
21:23
Весь мир
Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
21:22
Происшествия
Московский суд арестовал оперуполномоченного отдела экономбезопасности
21:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская похвасталась перед поклонниками роскошной квартирой
21:20
Общество
Привитых первым компонентом вакцины начнут принимать без ПЦР в Краснодарском крае
21:18
Общество
Раскрыты новые подробности развода принца Чарльза
21:17
Шоу-бизнес
Принц Уильям опасается амбициозных планов своего брата Гарри и Меган Маркл
21:10
Шоу-бизнес
Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках
Все новости

Генпрокуратура ЛНР сообщила о подготовке провокаций ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Армия
Генпрокуратура ЛНР сообщила о подготовке провокаций ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 9 июля. Украинская армия готовит новые провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает представитель Генпрокуратуры Луганской Народной Республики Инна Семенова.

В Генпрокуратуре республики рассказали, что на горячую линию ведомства поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с сообщением о готовящейся провокации.

«Заявитель рассказал, что его бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения», — уточняет Семенова.

Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что за прошедшую неделю украинская сторона 16 раз нарушила режим перемирия и открыла огонь из минометов по территории республики. Это говорит о резком обострении ситуации на линии разграничения, отмечают в военном ведомстве ЛНР.Во время одного из обстрелов получила ранение местная жительница.

Вернуться назад

украина ЛНР всу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru