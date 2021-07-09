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ЦАР возобновляет детские соревнования по баскетболу после разгрома боевиков
Весь мир
ЦАР возобновляет детские соревнования по баскетболу после разгрома боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 9 июля. После разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» в ЦАР возвращается мирная жизнь. Баскетбольный лагерь, организованный детской ассоциацией Бенина, проводит соревнования с 6 по 10 июля.

Организация осуществляет мероприятия на тему «Спорт и здоровье», в которых детей ознакомят с профилактикой малярии и мерами предосторожности против коронавируса. Также запланирована культурная программа, которая включает постановку пьесы Линга-Терере и концерт с участием артистов. Далее детей отвезут на экскурсию по местным достопримечательностям, во время которой они посетят Институт Пастера.

Проведение культурных и спортивных мероприятий свидетельствует о том, что в страну вернулся мир и порядок. Недавно власти ЦАР открыли вокзал в городе Буар, который центральноафриканская армия (FACA) освободила от боевиков.

ЦАР возобновляет детские соревнования по баскетболу после разгрома боевиков
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Сергей Чемеков

Местные жители благодарят правительство за восстановление безопасности на территории республики. Важную роль в нейтрализации бандформирований сыграли российские инструкторы, которые занимаются подготовкой личного состава ВС ЦАР.

Напомним, что недавно вышел первый фильм совместного производства РФ и ЦАР — «Турист». Кинолента рассказывает о вкладе отечественных специалистов в урегулировании ситуации на территории африканской республики. Боевик тепло приняли как в России, так и за рубежом. Особенно сильно «Турист» понравился зрителям из Мозамбика, которые считают его новой страницей в отношениях Москвы и государств Черного континента.

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