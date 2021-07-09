Эпидемиолог объяснил, какая норма антител должна быть после прививки от коронавируса

Москва, 9 июля. Норму количества защитных частиц, которые вырабатываются после вакцинации от коронавирусной инфекции, назвали в Роспотребнадзоре.

Сейчас исследователи не знают, какое количество антител гарантировано защитит от заражения коронавирусом. Это связано с тем, что организм, как и иммунная система, у каждого человека индивидуальны.

Однако число не должно быть ниже минимального уровня, который составляет 44,47. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

Врач Михаил Костинов ранее объяснил, почему человеку необходимо проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Остается неизвестным, насколько антитела защищают от заражения.