Опубликован первый кадр HBO Max со съемок продолжения «Секса в большом городе»

Нью-Йорк, 9 июля. Первый официальный кадр из грядущего сериала And Just Like That..., который будет продолжением «Секса в большом городе», появился в Сети.

Снимок разместило зарубежное издание Variety, а затем фотографию в своем Instagram-аккаунте опубликовала и актриса Сара Джессика Паркер. В кадре артистку можно увидеть вместе с ее коллегами по площадке — Кристин Дэвис и Синтии Никсон. Ким Кэтролл, известная по роли Саманты, отказалась от участия в съемках продолжения. Это означает, что в новом шоу от стриминговой платформы HBO Max зрители смогут увидеть лишь героинь Кэрри, Миранду и Шарлотту.

Съемки сериала в настоящий момент проходят в Нью-Йорке. Несмотря на то, что дата выхода шоу до сих пор не оглашена, это не мешает актрисам из оригинального состава играть на чувствах фанатов и публиковать совместные фото в соцсетях. Например, Сара Джессика Паркер впечатлила поклонников снимком, на котором она запечатлена вместе с Синтией Никсон и Кристин Дэвис на крыше. Артистка написала, что они с коллегами по сериалу «снова вместе».