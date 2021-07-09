Военные Балтфлота применили гаубицы «Мста-С» на учениях в Калининградской области

Калининград, 9 июля. Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота провели учения на полигоне Правдинский в Калининградской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям. Для корректирования огня по полноразмерным мишеням использовались беспилотные летательные аппараты. В маневрах приняли участие свыше 200 военных. Они успешно ликвидировали цели условного противника шквальным огнем из гаубиц «Мста-С».

Ранее учения также провели минометчики Балтийского флота. Они совершили успешный перехват колонны военной техники условного противника. Используя минометы «Сани», военные поразили 30 мишеней, которые находились на расстоянии до 4,5 километра.