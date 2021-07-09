ЕС на фоне попыток мигрантов пересечь Средиземное море давит на Ливию

Триполи, 9 июля. ЕС на фоне участившихся попыток беженцев пересечь Средиземное море из Ливии пытается установить собственный миграционный контроль все дальше от европейских границ.

Береговая охрана североафриканской страны сталкивается со всевозможным давлением со стороны ливийцев и иностранных правительств, поскольку является непрозрачной организацией. Тем не менее это главная сила, участвующая в перехвате мигрантов. С начала 2021 года береговая охрана вернула на ливийскую землю 13 тысяч человек, более половины из них — с середины мая. Причем за последние недели значительно увеличилось число людей, пытающихся проникнуть в Европу.

Структура разделена на два отдельных корпуса, каждый из которых подчиняется разным министерствам. В то же время она постоянно контактирует с ливийцами и европейскими странами, которые предоставляют оборудование.

С момента формирования нового правительства береговую охрану, которая насчитывает чуть более тысячи человек, возглавляет Реда Исса. Мужчина прибыл непосредственно из ливийского военно-морского флота, где командовал западными силами. Прежде чем занять новый пост, Реда Исса отвечал за центральную зону.

Вообще, береговая охрана является частью военно-морского флота Ливии, которым командует начальник, подчиняющийся Минобороны. Однако сейчас главы ведомства нет и отвечает за министерство премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба. Береговая охрана следит как за безопасностью портов, так и побережья в пределах национальных морских границ. Кроме того, она охватывает три зоны, в каждой из которых есть собственный командир.

Западная зона включает город Завия, Триполи и центральный район. На востоке страны есть еще три, но они находятся под контролем Ливийской национальной армии. Осенью 2020 года береговая охрана оказалась в центре серьезных разногласий после ареста Абдо Биджа, который руководил западной зоной, являющейся одним из основных пунктов отправления мигрантов.

Мужчина уже находился под санкциями ООН в 2018 году, после того как Абдо Биджу обвинили в совершении актов насилия в отношении беженцев и в поддержании связей с контрабандистами людей. Его двоюродный брат руководит бригадой, которая контролирует нефтеперерабатывающий завод Завии и центр содержания под стражей, куда доставляют некоторых мигрантов, подобранных береговой охраной.

Как и все другие центры, этот официально контролируется Управлением по борьбе с незаконной миграцией (DCIM). Хотя центр содержания под стражей в пригороде Триполи напрямую связан с Абделем Гани Кикли, известным как Ганива, и именуется «Службой поддержания стабильности».