Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 21:40
21:37
Политика
Стали известны подробности разговора Путина с Байденом
21:33
Происшествия
Один человек погиб в результате нападения у детского сада в Марселе
21:27
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом во Флориде в разговоре с Байденом
21:23
Весь мир
Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
21:22
Происшествия
Московский суд арестовал оперуполномоченного отдела экономбезопасности
21:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская похвасталась перед поклонниками роскошной квартирой
21:20
Общество
Привитых первым компонентом вакцины начнут принимать без ПЦР в Краснодарском крае
21:18
Общество
Раскрыты новые подробности развода принца Чарльза
21:17
Шоу-бизнес
Принц Уильям опасается амбициозных планов своего брата Гарри и Меган Маркл
21:10
Шоу-бизнес
Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках
Все новости

Правительство ЦАР приглашает оппозицию республики на переговоры
Весь мир
Правительство ЦАР приглашает оппозицию республики на переговоры
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 9 июля. Правительство ЦАР приглашает на открытый диалог оппозиционную платформу COD-2020. Аналогичный призыв направлен руководству «Движения за освобождение народа Центральной Африки» (MLPC), рабочей группе гражданского общества по центральноафриканскому кризису (GTSC) и другим объединениям страны.

Это решение властей стало ответом на прозвучавшие со стороны COD заявления против указа президента о назначении членов руководящего комитета общенационального диалога.

Своими действиями платформа показала, что ее задачей является не забота о народе, а отстаивание интересов боевиков из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». В то время как члены комитета пытаются прийти к пониманию и миру, COD-2020 отказывается участвовать в общенациональном диалоге.

Фостен-Арканж Туадера
facebook.com  / @Renaissance.cf

Несмотря на это, глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера по-прежнему готов идти на взаимодействие с парламентской оппозицией. Президент республики понимает, что только сплотившись можно добиться успеха в развитии страны.

Действия Туадера получили всестороннюю поддержку рядовых граждан. Местные жители признали его настоящим лидером и верят, что под руководством президента страну ждет светлое будущее.

Вернуться назад

африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru