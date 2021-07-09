Банги, 9 июля. Правительство ЦАР приглашает на открытый диалог оппозиционную платформу COD-2020. Аналогичный призыв направлен руководству «Движения за освобождение народа Центральной Африки» (MLPC), рабочей группе гражданского общества по центральноафриканскому кризису (GTSC) и другим объединениям страны.

Это решение властей стало ответом на прозвучавшие со стороны COD заявления против указа президента о назначении членов руководящего комитета общенационального диалога.

Своими действиями платформа показала, что ее задачей является не забота о народе, а отстаивание интересов боевиков из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». В то время как члены комитета пытаются прийти к пониманию и миру, COD-2020 отказывается участвовать в общенациональном диалоге.

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Несмотря на это, глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера по-прежнему готов идти на взаимодействие с парламентской оппозицией. Президент республики понимает, что только сплотившись можно добиться успеха в развитии страны.

Действия Туадера получили всестороннюю поддержку рядовых граждан. Местные жители признали его настоящим лидером и верят, что под руководством президента страну ждет светлое будущее.