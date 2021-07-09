Стоимость акций металлургических компаний выросла на Мосбирже

Москва, 9 июля. Акции российских металлургических предприятий выросли более чем на 3%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, у «Северстали» акции выросли в цене на 3,51% — до 1615,8 рубля за бумагу, у НЛМК подорожали на 3,53% — до 234,1 рубля, а у ММК — на 3,11%, до 60,215 рубля.

Котировки дорожают в отсутствие корпоративных новостей. В пиковых значениях стоимость акций «Северстали» росла на 4,05%, до 1624 рубля за бумагу, НЛМК — на 3,7%, до 234,48 рубля, ММК — на 3,42%, до 60,395 рубля.

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин ранее прокомментировал введение пошлин на экспорт продукции металлургии. В этом решении, по его словам, не было диалога правительства и бизнеса.