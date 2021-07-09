Посол России в Эфиопии посетил национальный университет полиции страны

Аддис-Абеба, 9 июля. Посол Российской Федерации в Эфиопии Евгений Терехин совершил визит в Эфиопский университет полиции (ЭУП). Он встретился с ректором ЭУП Месфыном Абебе и другими преподавателями.

Послу провели экскурсию по учебным помещениям, музею и лабораториям. Терехин высоко оценил ЭУП. Он считает, что преподавательский состав готовит достойных специалистов в правоохранительные органы.

Терехин и Абебе обсудили дальнейшее сотрудничество между ЭУП и партнерскими университетами России. Этот визит стал подтверждением прочных дипломатических отношений между Москвой и Аддис-Абебой.

А также недавно прошли переговоры на тему военно-технического сотрудничества между Россией и Эфиопией. Кроме того, власти восточноафриканской страны высоко оценили нейтральную позицию РФ по вопросам, связанным с плотиной «Возрождение».