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Посол России в Эфиопии посетил национальный университет полиции страны
Весь мир
Посол России в Эфиопии посетил национальный университет полиции страны
ethiopia.mid.ru  /  ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЭФИОПИИ

Аддис-Абеба, 9 июля. Посол Российской Федерации в Эфиопии Евгений Терехин совершил визит в Эфиопский университет полиции (ЭУП). Он встретился с ректором ЭУП Месфыном Абебе и другими преподавателями.

Послу провели экскурсию по учебным помещениям, музею и лабораториям. Терехин высоко оценил ЭУП. Он считает, что преподавательский состав готовит достойных специалистов в правоохранительные органы.

Терехин и Абебе обсудили дальнейшее сотрудничество между ЭУП и партнерскими университетами России. Этот визит стал подтверждением прочных дипломатических отношений между Москвой и Аддис-Абебой.

А также недавно прошли переговоры на тему военно-технического сотрудничества между Россией и Эфиопией. Кроме того, власти восточноафриканской страны высоко оценили нейтральную позицию РФ по вопросам, связанным с плотиной «Возрождение».

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африка эфиопия
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