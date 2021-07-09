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Власти Мальты запретят въезд для невакцинированных туристов с 14 июля

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:41
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Общество
Власти Мальты запретят въезд для невакцинированных туристов с 14 июля
wikipedia.org  /  PD

Валлетта, 9 июля. Республика Мальта закроет свои границы для людей, не вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции, с целью профилактики распространения заболевания.

Правительство Республики Мальта приняло решение о внесении изменений в правила въезда на территорию государства. Они вступят в силу с 14 июля. Согласно новым правилам, туристы, не прошедшие процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, не смогут посетить страну.

«Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг», — заявил вице-премьер Мальты Крис Ферне.

Вакцинация от коронавирусной инфекции позволяет значительно снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России данная процедура проводится бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Как сообщалось ранее, темпы вакцинации в стране увеличились почти в два раза.

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мальта правила коронавирус
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