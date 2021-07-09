Правительственные войска Афганистана остановили наступление талибов в Кандагаре

Кабул, 9 июля. Наступление боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 в Кандагаре было остановлено силами правительственных войск Афганистана.

За минувшие сутки талибам удалось захватить несколько районов вокруг Кандагара. Утром они атаковали седьмой административный район города, захватив здесь два блокпоста. В ходе столкновений с военными около 100 боевиков были убиты. Как сообщает телеканал TOLO News, сейчас продвижение талибов вглубь города прекратилось. Начальник местной полиции Салем Эхсас заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее представители группировки заявили, что захватили большую часть Афганистана. Правительство контролирует только столицу страны, а также некоторые уезды вокруг нее.

1 Организация запрещена на территории РФ.