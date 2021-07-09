Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 21:39
21:37
Политика
Стали известны подробности разговора Путина с Байденом
21:33
Происшествия
Один человек погиб в результате нападения у детского сада в Марселе
21:27
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом во Флориде в разговоре с Байденом
21:23
Весь мир
Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
21:22
Происшествия
Московский суд арестовал оперуполномоченного отдела экономбезопасности
21:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская похвасталась перед поклонниками роскошной квартирой
21:20
Общество
Привитых первым компонентом вакцины начнут принимать без ПЦР в Краснодарском крае
21:18
Общество
Раскрыты новые подробности развода принца Чарльза
21:17
Шоу-бизнес
Принц Уильям опасается амбициозных планов своего брата Гарри и Меган Маркл
21:10
Шоу-бизнес
Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках
Все новости

Правительственные войска Афганистана остановили наступление талибов в Кандагаре

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:41
Армия
Правительственные войска Афганистана остановили наступление талибов в Кандагаре
commons.wikimedia.org  /  isafmedia-Flickr/CC BY 2.0

Кабул, 9 июля. Наступление боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 в Кандагаре было остановлено силами правительственных войск Афганистана.

За минувшие сутки талибам удалось захватить несколько районов вокруг Кандагара. Утром они атаковали седьмой административный район города, захватив здесь два блокпоста. В ходе столкновений с военными около 100 боевиков были убиты. Как сообщает телеканал TOLO News, сейчас продвижение талибов вглубь города прекратилось. Начальник местной полиции Салем Эхсас заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее представители группировки заявили, что захватили большую часть Афганистана. Правительство контролирует только столицу страны, а также некоторые уезды вокруг нее.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

афганистан талибан кандагар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru