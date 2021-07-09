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Жители Ганы осудили решение правительства назначить пособие жене главы государства
Весь мир
Жители Ганы осудили решение правительства назначить пособие жене главы государства
Global Look Press  /  © Bernd von Jutrczenka / dpa

Аккра, 9 июля. Решение правительства Ганы выплачивать ежемесячное пособие женам главы государства и вице-президента вызвало негативную реакцию населения страны.

Практика обеспечения первой леди из бюджета для Ганы не нова. Но действующий президент Нана Акуфо-Аддо закрепил это на официальном уровне. За «поддерживающую роль» спутница главы государства начнет получать 3500$.

Граждане республики считают, что дополнительные финансы семье национального лидера не нужны. Так, негативное мнение об официальных выплатах выразил президент университета Ганы доктор Гьямпо.

«Я не считаю, что роли в поддержке мужей, которые они играют, не должны оплачиваться. Президенту платят достаточно хорошо, чтобы он мог содержать всю семью», — заявил он.

Правда, нашлись и те, кому инициатива пришлась по душе. К примеру, политик Осей Кей Менса Бонсу попытался оправдать решение президента. Он напомнил, что первая леди страны не может устроиться на работу, и ей необходим какой-нибудь доход.

Пока прихоти жены президента оплачиваются из государственного бюджета, власти Ганы влезают в долги для ликвидации самого загрязненного места в мире — свалки Агбогблоши в окрестностях Аккры. При этом, по словам министра финансов Кена Офори-Атта, в 2021 году дефицит бюджета страны составит 9,5% от ВВП.

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