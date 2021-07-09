Цены на машины премиального бренда Genesis выросли в июле

Москва, 9 июля. Суббренд компании Hyundai Motor премиального класса Genesis повысил цены на три своих модели в российских автосалонах.

Так, ценники изменились для G80, G90 и GV80. Сумма надбавки варьируется от 50 до 300 тысяч рублей. Например, минимальную надбавку в 50 тысяч рублей получили все комплектации представительского седана Genesis G80. Теперь его стоимость составляет от 3,85 до 5,85 млн рублей.

Также во всех доступных версиях подорожали седан Genesis G90 и кроссовер GV80. Прибавка более ощутимая — 300 тысяч рублей. Бюджет на покупку бюджетного G90 составит от 6,73 до 8,21 млн рублей. Ценовой диапазон паркетника GV80 — от 4,8 до 7,5 млн рублей.

Цены на автомобили премиального бренда выросли в апреле прошлого года. Модели 80 и GV80 во всех комплектациях подорожали на 100 и 150 тысяч рублей соответственно.

Массовое производство компактного кроссовера Hyundai Creta нового поколения ранее стартовало на петербургском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». К концу 2021 года ожидается выпуск 20 тысяч моделей.