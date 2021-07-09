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В «Яндексе» отказались от планов по приобретению KupiVIP

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:28
Экономика
В «Яндексе» отказались от планов по приобретению KupiVIP
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 9 июля. Технологическая корпорация «Яндекс» официально выходит из анонсированной ранее сделки по приобретению KupiVIP. Она будет рассматривать другие способы войти в fashion-сегмент рынка.

Интеграция онлайн-магазина была запланирована IT-гигантом еще 31 мая, о чем его представители сообщали публично.

«Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP. Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion», — прокомментировали ситуацию представители «Яндекса».

KupiVIP представляет собой крупный интернет-магазин модной одежды. С площадкой сотрудничают несколько тысяч российских и зарубежных брендов. Другой маркетплейс ранее стал площадкой, через которую мошенники вывели более 300 миллионов рублей.

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