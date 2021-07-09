Российские теннисистки Веснина и Кудерметова вышли в финал парного Уимблдона

Лондон, 9 июля. Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в финал парного женского Уимблдона.

Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина выиграли полуфинальный матч Уимблдонского турнира, который продолжается в Великобритании. Со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5 они победили Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сэндерс из Австралии.

Полуфинальная встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. За это время российские теннисистки шесть раз подали навылет, реализовали четыре брейк-пойнта из шести и совершили пять двойных ошибок. В финале парного женского Уимблдона Кудерметова и Веснина сыграют с Се Шувэй из китайского Тайбэя и бельгийкой Элисе Мертенс.