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Российские теннисистки Веснина и Кудерметова вышли в финал парного Уимблдона

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:30
Спорт
Российские теннисистки Веснина и Кудерметова вышли в финал парного Уимблдона
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Лондон, 9 июля. Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в финал парного женского Уимблдона.

Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина выиграли полуфинальный матч Уимблдонского турнира, который продолжается в Великобритании. Со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5 они победили Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сэндерс из Австралии.

Полуфинальная встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. За это время российские теннисистки шесть раз подали навылет, реализовали четыре брейк-пойнта из шести и совершили пять двойных ошибок. В финале парного женского Уимблдона Кудерметова и Веснина сыграют с Се Шувэй из китайского Тайбэя и бельгийкой Элисе Мертенс.

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