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Экс-глава «Моссада» Йоси Коэн возглавил израильский офис корпорации SoftBank

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:53
Весь мир
Экс-глава «Моссада» Йоси Коэн возглавил израильский офис корпорации SoftBank
ТАСС  /  Oded Balilty / AP

Тель-Авив, 9 июля. Экс-глава израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэн стал главой офиса SoftBank в Израиле. Крупнейшая в мире венчурная корпорация считается ведущим мировым технологическим фондом, инвестировавшим огромные суммы в такие компании, как Uber, Alibaba и TikTok. Штаб-квартира организации находится в Японии.

Несмотря на то, что у Коэна нет опыта в области рискованных инвестиций, SoftBank делает ставку на его известность, а также его связи с предпринимателями и технологическими фирмами, многие из которых взаимодействуют с израильскими спецслужбами и военными.

В качестве прямых обязанностей новоиспеченного главы израильского офиса приводятся административное управление и поиск инвестиций.

«Передовые технологии Израиля и предпринимательская культура обуславливают его привлекательность для SoftBank, и я с нетерпением жду возможности помочь быстроразвивающимся компаниям масштабироваться в регионе и во всем мире», — сказал Коэн после своего назначения.

Коэн возглавлял службу разведки с 2016 года и был отправлен в отставку в июне. В своих последующих заявлениях он косвенно подтвердил причастность Израиля к инцидентам, связанным с ядерной программой Ирана.

В частности, речь шла о взрывах на ядерном объекте в иранском Натанзе в июле 2020 года и апреле текущего года, «воздействии» на ключевых ученых-ядерщиков, а также добыче секретных архивных документов.

Также следует отметить, что на всем протяжении пребывания Коэна на посту главы «Моссада» поднималась тема его тесных связей с израильскими и зарубежными бизнесменами и сближения с экс-премьером Биньямином Нетаньяху.

Среди полезных контактов Коэна значится, к примеру, австралийский миллиардер Джеймс Пэкер — из-за тесных связей с бизнесменом бывший разведчик оказался в центре громкого скандала. Причиной для него стал подарок от австралийца, стоимость которого оценили в 20 тысяч долларов. После того, как эта информация стала достоянием общественности, Коэна заподозрили во взяточничестве и коррупции. Сам чиновник впоследствии сообщил, что вернул подарок дарителю.

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израиль коэн softbank
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