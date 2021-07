Экс-глава «Моссада» Йоси Коэн возглавил израильский офис корпорации SoftBank

Тель-Авив, 9 июля. Экс-глава израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэн стал главой офиса SoftBank в Израиле. Крупнейшая в мире венчурная корпорация считается ведущим мировым технологическим фондом, инвестировавшим огромные суммы в такие компании, как Uber, Alibaba и TikTok. Штаб-квартира организации находится в Японии.

Несмотря на то, что у Коэна нет опыта в области рискованных инвестиций, SoftBank делает ставку на его известность, а также его связи с предпринимателями и технологическими фирмами, многие из которых взаимодействуют с израильскими спецслужбами и военными.

В качестве прямых обязанностей новоиспеченного главы израильского офиса приводятся административное управление и поиск инвестиций.

Коэн возглавлял службу разведки с 2016 года и был отправлен в отставку в июне. В своих последующих заявлениях он косвенно подтвердил причастность Израиля к инцидентам, связанным с ядерной программой Ирана.

В частности, речь шла о взрывах на ядерном объекте в иранском Натанзе в июле 2020 года и апреле текущего года, «воздействии» на ключевых ученых-ядерщиков, а также добыче секретных архивных документов.

