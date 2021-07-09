Экс-глава «Моссада» Йоси Коэн возглавил израильский офис корпорации SoftBank

Тель-Авив, 9 июля. Экс-глава израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэн стал главой офиса SoftBank в Израиле. Крупнейшая в мире венчурная корпорация считается ведущим мировым технологическим фондом, инвестировавшим огромные суммы в такие компании, как Uber, Alibaba и TikTok. Штаб-квартира организации находится в Японии.

Exclusive: SoftBank taps ex-Mossad chief Yossi Cohen to head Israel office: https://t.co/v4YzHSGuKC | via @GlobesEnglish — Camilla (@Camillamariani4) July 9, 2021

Несмотря на то, что у Коэна нет опыта в области рискованных инвестиций, SoftBank делает ставку на его известность, а также его связи с предпринимателями и технологическими фирмами, многие из которых взаимодействуют с израильскими спецслужбами и военными.

В качестве прямых обязанностей новоиспеченного главы израильского офиса приводятся административное управление и поиск инвестиций.

«Передовые технологии Израиля и предпринимательская культура обуславливают его привлекательность для SoftBank, и я с нетерпением жду возможности помочь быстроразвивающимся компаниям масштабироваться в регионе и во всем мире», — сказал Коэн после своего назначения.

Коэн возглавлял службу разведки с 2016 года и был отправлен в отставку в июне. В своих последующих заявлениях он косвенно подтвердил причастность Израиля к инцидентам, связанным с ядерной программой Ирана.

В частности, речь шла о взрывах на ядерном объекте в иранском Натанзе в июле 2020 года и апреле текущего года, «воздействии» на ключевых ученых-ядерщиков, а также добыче секретных архивных документов.

Iran warns Israel it will take revenge after sabotage attack on Natanz nuclear facility https://t.co/WViBC8RCtk #auspol #BeSureOnWar — AWPR (@WarPowersReform) April 14, 2021

Также следует отметить, что на всем протяжении пребывания Коэна на посту главы «Моссада» поднималась тема его тесных связей с израильскими и зарубежными бизнесменами и сближения с экс-премьером Биньямином Нетаньяху.

Среди полезных контактов Коэна значится, к примеру, австралийский миллиардер Джеймс Пэкер — из-за тесных связей с бизнесменом бывший разведчик оказался в центре громкого скандала. Причиной для него стал подарок от австралийца, стоимость которого оценили в 20 тысяч долларов. После того, как эта информация стала достоянием общественности, Коэна заподозрили во взяточничестве и коррупции. Сам чиновник впоследствии сообщил, что вернул подарок дарителю.