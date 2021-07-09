Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 21:38
21:37
Политика
Стали известны подробности разговора Путина с Байденом
21:33
Происшествия
Один человек погиб в результате нападения у детского сада в Марселе
21:27
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом во Флориде в разговоре с Байденом
21:23
Весь мир
Губернатор Нью-Йорка похвастался, что неплохо заработал на пандемии коронавируса
21:22
Происшествия
Московский суд арестовал оперуполномоченного отдела экономбезопасности
21:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская похвасталась перед поклонниками роскошной квартирой
21:20
Общество
Привитых первым компонентом вакцины начнут принимать без ПЦР в Краснодарском крае
21:18
Общество
Раскрыты новые подробности развода принца Чарльза
21:17
Шоу-бизнес
Принц Уильям опасается амбициозных планов своего брата Гарри и Меган Маркл
21:10
Шоу-бизнес
Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках
Все новости

Жители восточной части ЦАР просят операторов решить проблему с мобильной связью

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:30
Весь мир
Жители восточной части ЦАР просят операторов решить проблему с мобильной связью
facebook.com  /  @ngrebadapm

Бриа, 9 июля. Центральноафриканские абоненты операторов Orange и Telecel в префектуре верхнее Котто не могут связаться с родственниками в других частях страны. Жители просят решить проблемы со связью в ближайшее время.

В Telecel объясняют перебои сети прошедшими недавно ливнями, обрушившимися на город. После дождей телефоны перестали ловить сигнал, и жители потеряли возможность звонить своим родным.

И если ситуацию, приключившуюся с Telecel, можно понять и объяснить, то действия Orange вызывают много вопросов. Работа оператора прервалась еще 6 июня из-за пожара в офисе компании. После этого представители фирмы заявили о повреждении оборудования, отключили связь и пообещали в кратчайшие сроки устранить неисправность.

Прошло больше месяца, а ремонт все еще ведется. Интересно то, что, по сообщениям издания Ndjoni Sango, поломку нельзя назвать серьезной. Возникает резонный вопрос: чем занимаются ремонтные службы компании целый месяц?

Однако все встает на свои места, если вспомнить, что местный оператор Orange является дочерней структурой французской телекоммуникационной фирмы. Париж не может смириться с потерей влияния в бывшей колонии, и уже заморозил финансовую поддержку республики.

Нельзя исключать, что и затянувшиеся проблемы в работе одного из крупнейших мобильных операторов ЦАР происходят с ведома Елисейского дворца.

Вернуться назад

африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru