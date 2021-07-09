Жители восточной части ЦАР просят операторов решить проблему с мобильной связью

Бриа, 9 июля. Центральноафриканские абоненты операторов Orange и Telecel в префектуре верхнее Котто не могут связаться с родственниками в других частях страны. Жители просят решить проблемы со связью в ближайшее время.

В Telecel объясняют перебои сети прошедшими недавно ливнями, обрушившимися на город. После дождей телефоны перестали ловить сигнал, и жители потеряли возможность звонить своим родным.

И если ситуацию, приключившуюся с Telecel, можно понять и объяснить, то действия Orange вызывают много вопросов. Работа оператора прервалась еще 6 июня из-за пожара в офисе компании. После этого представители фирмы заявили о повреждении оборудования, отключили связь и пообещали в кратчайшие сроки устранить неисправность.

#Centrafrique #Bria : les abonnés de la téléphonie mobile appellent Bangui à voler à leur secours https://t.co/BzRW8O0s7I — Radio Ndeke Luka (@RadioNdekeLuka) July 8, 2021

Прошло больше месяца, а ремонт все еще ведется. Интересно то, что, по сообщениям издания Ndjoni Sango, поломку нельзя назвать серьезной. Возникает резонный вопрос: чем занимаются ремонтные службы компании целый месяц?

Однако все встает на свои места, если вспомнить, что местный оператор Orange является дочерней структурой французской телекоммуникационной фирмы. Париж не может смириться с потерей влияния в бывшей колонии, и уже заморозил финансовую поддержку республики.

Нельзя исключать, что и затянувшиеся проблемы в работе одного из крупнейших мобильных операторов ЦАР происходят с ведома Елисейского дворца.