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Он не играет «сольные партии»: режиссер Владимир Виноградов об актере Юрии Стоянове
Шоу-бизнес
Он не играет «сольные партии»: режиссер Владимир Виноградов об актере Юрии Стоянове
ТАСС  /  Сергей Фадеичев

Москва, 10 июля. Актер театра и кино, телеведущий, музыкант, народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов сегодня празднует свой 64-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер Владимир Виноградов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом в ряде своих проектов.

«Прекрасный артист. Профессионал. С огромным актерским багажом и хорошим чувством юмора. Юрий Стоянов — человек, который очень заботится о партнерах. Для него очень важно на съемочной площадке, чтобы он не играл «сольные партии», а вся сцена была сделана очень хорошо», — сообщил кинорежиссер.

Он не играет «сольные партии»: режиссер Владимир Виноградов об актере Юрии Стоянове
ТАСС  / Алексей Филиппов

Владимир Виноградов также поведал об одном памятном случае, который произошел на заре его знакомства с Юрием Стояновым.

«Мой первый проект, который я с ним снимал, был «Неуловимые». Так совпало, что Одесса — родина Юрия Стоянова. Мы снимали историю, которая как раз связана с этим городом. Он очень много рассказывал об этом месте, очень трепетно относился к этой теме», — сказал собеседник ФАН.

Он не играет «сольные партии»: режиссер Владимир Виноградов об актере Юрии Стоянове
Кадр из фильма «Love»  / 

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Долгие лета! Огромного количества новых ролей, интересных, и, конечно же, крепкого здоровья», — подытожил Владимир Виноградов.

Ранее режиссер Денис Елеонский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актрису Юлию Такшину. По его словам, артистка готова преодолеть многие трудности ради воплощения на экране хорошей истории.

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