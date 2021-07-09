Рейтинг неодобрения Жаира Болсонару побил очередной рекорд

Бразилиа, 9 июля. Рейтинг неодобрения президента Бразилии Жаира Болсонару достиг рекордного уровня. Об этом сообщает агентство Reuters.
По результатам опроса общественного мнения Datafolha, 51% бразильцев не одобряет политику Болсонару. Предыдущий антирекорд, поставленный в мае, составлял 45% и был худшим показателем с начала его президентского срока в 2019 году.
Как показал опрос XP/Ipespe, 52% респондентов считают, что Болсонару «плохо/ужасно» справляется со своими обязанностями. В июне тех, кто не одобрял управление президента страной, было 50%.
Уровень неодобрения стремительно начал расти с 31% в октябре 2020 года, когда началась вторая волна пандемии COVID-19 и инфляция резко выросла до 8%.
Pesquisa Ideia/@exame | Desaprovação ao governo Bolsonaro cresce 5 p.p. e alcança recorde pic.twitter.com/DuaNkvnB2L— ᴏ ᴄᴏʀɪɴɢᴀ ᴅᴏ ʙᴇᴍ (@ocoringadobem) July 9, 2021
Половина респондентов в опросе XP/Ipespe ожидает, что Болсонару «плохо/ужасно» справится с обязанностями в оставшееся ему время — это на 3% больше, чем в июне.
По результатам опроса, Лула да Силва получил 38% голосов — на 6% больше, чем в симуляции первого тура в июне. Уровень поддержки Болсонару снизился до 26%. Во время второго тура Лула получил 49% голосов респондентов, а Болсонару — 35%.
Опрос XP/Ipespe формировался на основе 1000 интервью, взятых с 5 по 7 июля. Предел погрешности составляет 3,2%. Исследование Datafolha было проведено среди 2074 человек с 7 по 8 июля с погрешностью в 2%.