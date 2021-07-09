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Рейтинг неодобрения Жаира Болсонару побил очередной рекорд
Весь мир
Рейтинг неодобрения Жаира Болсонару побил очередной рекорд
Global Look Press  /  Roberto Casimiro / Keystone Press Agency

Бразилиа, 9 июля. Рейтинг неодобрения президента Бразилии Жаира Болсонару достиг рекордного уровня. Об этом сообщает агентство Reuters.
По результатам опроса общественного мнения Datafolha, 51% бразильцев не одобряет политику Болсонару. Предыдущий антирекорд, поставленный в мае, составлял 45% и был худшим показателем с начала его президентского срока в 2019 году.

Как показал опрос XP/Ipespe, 52% респондентов считают, что Болсонару «плохо/ужасно» справляется со своими обязанностями. В июне тех, кто не одобрял управление президента страной, было 50%.

Уровень неодобрения стремительно начал расти с 31% в октябре 2020 года, когда началась вторая волна пандемии COVID-19 и инфляция резко выросла до 8%.

Половина респондентов в опросе XP/Ipespe ожидает, что Болсонару «плохо/ужасно» справится с обязанностями в оставшееся ему время — это на 3% больше, чем в июне.

Рейтинг неодобрения Жаира Болсонару побил очередной рекорд
Global Look Press  / Roberto Casimiro / Keystone Press Agency
В преддверии выборов в 2022 году бывший президент от Партии трудящихся (РТ) Луис Инасиу Лула да Силва значительно опережает Болсонару в опросах общественного мнения. Хотя ни Болсонару, ни да Силва пока официально не выдвинули свои кандидатуры, ожидается, что президентские выборы станут полем противостояния между двумя политиками.

По результатам опроса, Лула да Силва получил 38% голосов — на 6% больше, чем в симуляции первого тура в июне. Уровень поддержки Болсонару снизился до 26%. Во время второго тура Лула получил 49% голосов респондентов, а Болсонару — 35%.

Опрос XP/Ipespe формировался на основе 1000 интервью, взятых с 5 по 7 июля. Предел погрешности составляет 3,2%. Исследование Datafolha было проведено среди 2074 человек с 7 по 8 июля с погрешностью в 2%.

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