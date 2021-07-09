От трущоб до сквера: ФАН проследил за развитием общественного пространства в Туле

Тула, 9 июля. Литературная гостиная на свежем воздухе появится в Туле. В таком стиле обустраивается общественное пространство исторической части города.

Новый сквер планируют разбить в шаговой доступности от кремля и набережной. Совсем недавно на этом месте находились дома-развалюхи. О проекте изменения внешнего вида территории ФАН ранее рассказывал. В Туле уверены, что новое пространство станет местом притяжения представителей всех поколений.

«В соответствии с концепцией, на участке площадью около 35 соток планируется разместить зону рекреации для отдыха и творческого досуга — сквер будет с элементами литературной гостиной. Сквер на улице Союзной возле дома № 9 будет небольшой по площади, но важный по значению — он находится в центре улицы, на виду, и будет популярен, как и другие общественные пространства исторического центра», — заявляют в пресс-службе тульской администрации.

Сейчас решаются организационные вопросы с ресурсоснабжающими организациями и идет разработка документации. Вслед за этим начнется непосредственная реализация проекта.