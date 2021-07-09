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Россиянам объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:56
Общество
Россиянам объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду
pixabay.com  /  Barbroforsberg

Москва, 9 июля. Утверждение о том, что аномальная жара превратила этим летом съедобные грибы в ядовитые, не находит никакого научного обоснования.

Однако в этом можно проследить определенную логику. Как отметил ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков, грибы способны все хорошо впитывать из окружающей среды.

При этом никакого исследования на тему грибов и влияния на них жары эксперт не видел. По словам Дьякова, все же в такую погоду лучше собирать молодые грибы, поскольку в жару они быстрее портятся.

«Большое количество отравлений может быть связано именно с тем, что люди собирают грибы, срок которых истек», — объяснил миколог в эфире «Радио 1».

Доктор Александр Мясников ранее раскрыл главную опасность употребления грибов. По его словам, плодовые тела грибов впитывают соли тяжелых металлов и другие вредные микроэлементы.

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здоровье жара грибы
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