Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений

Санкт-Петербург, 9 июля. Писатель Евгений Норин в рамках дебатов Медиагруппы «Патриот» «Слово против слова» поделился своим отношением к российскому свободному художнику Петру Павленскому.

Главной темой обсуждения стала цензура в искусстве. Среди прочего у писателя поинтересовались, имеет ли право скандально известный творец поджигать двери, где хочет, поскольку он таким образом самовыражается. Норин не считает это возможным.

«Поджигание двери не относится к сфере искусства, а относится к сфере кодекса об административных правонарушениях. Если он, чтобы самовыразиться, хочет поджечь дверь, но пусть он не обижается, что к нему придут сотрудники полиции, а также возмущенные владельцы двери с иском о возмещении ущерба», — отметил писатель.

По словам Норина, такая форма современного искусства, как хэппенинг, считается удачной лишь в том случае, если на нее обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

«Я не помню, кто выразился, но я согласен, что «плох тот хэппенинг, который не заканчивается в отделении полиции». Так вот приход за Павленским с наручниками и владельцами дверей с исковым заявлением — это часть хэппенинга», — подчеркнул автор.

В рамках дебатов Норин встал на защиту мата в русской литературе. Автор уверен, что при запрете нецензурной брани словно теряется часть национальной культуры.