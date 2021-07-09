Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 20:07
20:05
Общество
Допустимость демонстрации на ТВ шок-контента обсудили на дебатах «Слово против слова»
20:00
Армия
Историк Кнутов перечислил самые громкие провалы США в разработке «супероружия»
20:00
Происшествия
Трехлетний ребенок заживо сгорел во время пожара под Пензой
20:00
Политика
Июльские вояжи Зеленского: Меркель и Байден вновь заставят Киев прогнуться под Запад
19:57
Шоу-бизнес
Бейонсе показала, как можно сочетать белую рубашку и разноцветные брюки
19:57
Весь мир
Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств
19:56
Общество
Россиянам объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду
19:56
Общество
Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений
19:54
Политика
Путин и Байден провели телефонные переговоры
19:53
Общество
Милонов заявил о гибели Олимпийских игр как апогея международного спорта
Все новости

Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений
Общество
Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 9 июля. Писатель Евгений Норин в рамках дебатов Медиагруппы «Патриот» «Слово против слова» поделился своим отношением к российскому свободному художнику Петру Павленскому.

Главной темой обсуждения стала цензура в искусстве. Среди прочего у писателя поинтересовались, имеет ли право скандально известный творец поджигать двери, где хочет, поскольку он таким образом самовыражается. Норин не считает это возможным.

«Поджигание двери не относится к сфере искусства, а относится к сфере кодекса об административных правонарушениях. Если он, чтобы самовыразиться, хочет поджечь дверь, но пусть он не обижается, что к нему придут сотрудники полиции, а также возмущенные владельцы двери с иском о возмещении ущерба», — отметил писатель.

По словам Норина, такая форма современного искусства, как хэппенинг, считается удачной лишь в том случае, если на нее обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

«Я не помню, кто выразился, но я согласен, что «плох тот хэппенинг, который не заканчивается в отделении полиции». Так вот приход за Павленским с наручниками и владельцами дверей с исковым заявлением — это часть хэппенинга», — подчеркнул автор.

В рамках дебатов Норин встал на защиту мата в русской литературе. Автор уверен, что при запрете нецензурной брани словно теряется часть национальной культуры.

Вернуться назад

патриот павленский искусство норин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru