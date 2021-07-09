Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 20:07
20:05
Общество
Допустимость демонстрации на ТВ шок-контента обсудили на дебатах «Слово против слова»
20:00
Армия
Историк Кнутов перечислил самые громкие провалы США в разработке «супероружия»
20:00
Происшествия
Трехлетний ребенок заживо сгорел во время пожара под Пензой
20:00
Политика
Июльские вояжи Зеленского: Меркель и Байден вновь заставят Киев прогнуться под Запад
19:57
Шоу-бизнес
Бейонсе показала, как можно сочетать белую рубашку и разноцветные брюки
19:57
Весь мир
Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств
19:56
Общество
Россиянам объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду
19:56
Общество
Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений
19:54
Политика
Путин и Байден провели телефонные переговоры
19:53
Общество
Милонов заявил о гибели Олимпийских игр как апогея международного спорта
Все новости

Путин и Байден провели телефонные переговоры

  /   Обновлено: 09 июля 2021 19:59
Политика
Путин и Байден провели телефонные переговоры
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден пообщались по телефону впервые после встречи в Женеве в июне.

Информацию об этом подтверждает пресс-служба Белого дома. Известно, что лидеры высоко оценили совместную работу по итогам саммита Россия — США, который привел к единогласному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии в СБ ООН.

Кроме того, Байден обсудил с президентом России кибератаки со стороны хакеров, которые базируются в РФ и повлияли на многие страны, в том числе на США.

«Байден подтвердил, что США предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этой сохраняющейся проблемы», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал ряд международных телефонных переговоров Путина на 9 июля.

Вернуться назад

путин россия байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru