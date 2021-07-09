Путин и Байден провели телефонные переговоры

Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден пообщались по телефону впервые после встречи в Женеве в июне.

Информацию об этом подтверждает пресс-служба Белого дома. Известно, что лидеры высоко оценили совместную работу по итогам саммита Россия — США, который привел к единогласному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии в СБ ООН.

Кроме того, Байден обсудил с президентом России кибератаки со стороны хакеров, которые базируются в РФ и повлияли на многие страны, в том числе на США.

«Байден подтвердил, что США предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этой сохраняющейся проблемы», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал ряд международных телефонных переговоров Путина на 9 июля.