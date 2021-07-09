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В American Conservative раскрыли масштабы провала военной миссии США в Афганистане
Армия
В American Conservative раскрыли масштабы провала военной миссии США в Афганистане
army.mil  /  US Army

Вашингтон, 9 июля. Капиталистическая система, которой так гордились США, рухнула, страной руководят лжецы, а солдаты умирают за идеи ЛГБТ, пишет издание The American Conservative.

На сегодняшний день американский вооруженный контингент методично покидает территорию Афганистана. По данным Белого дома, процесс будет полностью завершен к концу августа. Военная миссия США длилась 20 лет и завершилась полным провалом, что контрастирует с громогласными заявлениями вашингтонских чиновников, говорится в материале.

Из года в год власти сообщали американцам об афганских успехах, которых в действительности не было. Соединенные Штаты потратили на эту авантюру почти миллиард долларов, но теперь американские войска покидают базы, оставляя их на растерзание мародерам.

«Нашей армией руководят лжецы. Наше гражданское руководство последние 20 лет? Лжецы. Почти один триллион долларов выброшен в крысиную нору», — приводит слова аналитиков издание «ПолитЭксперт».

Авторы раскрыли масштабы афганского провала США. Они уверены, что с капитуляцией перед боевиками в Афганистане ознаменовался крах американской империи.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович назвал побег Вооруженных сил США из Афганистана капитуляцией перед боевиками. Он также предупредил, что официальный Кабул может пасть под натиском террористов до конца года.

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