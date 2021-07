Власти Колумбии выясняют, почему отставные военные убили президента Гаити

Порт-о-Пренс, 9 июля. Среди лиц, причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, были отставные члены Вооруженных войск Колумбии. Об этом сообщил Министр обороны Колумбии Диего Молано.

Министр отметил, что запросил дополнительную информацию у правительства Гаити касательно покушения на жизнь главы государства.

«После покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза Интерпол потребовал официальную информацию у правительства Колумбии и Национальной полиции касательно возможных виновников в преступлении», — заявил Молано в ходе пресс-конференции.

Он также сообщил, что полиция Колумбии начала расследование для того, чтобы внести ясность в дело.

Директор Национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас добавил, что центральный офис Интерпола в Порт-о-Пренсе запросил информацию у правительства о колумбийцах, подозреваемых в убийстве Моиза, трое из которых погибли в ходе полицейской операции.

«Первые два человека, о которых потребовали предоставить информацию, являлись отставными сержантами армии Колумбии. Позже мы получили имена еще нескольких людей, задержанных Национальной полицией Гаити. Их личность на данный момент устанавливается», — сообщил Варгас.

Предварительные результаты расследования

По версии полиции Гаити, в покушении на жизнь президента принимали участие 28 человек — 26 колумбийцев и двое гаитян-граждан США. Из 26 колумбийцев 15 были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а трое погибли в ходе полицейской операции. Оставшиеся восемь человек все еще находятся в бегах.

Большая часть группы была арестована после столкновения, произошедшего недалеко от места преступления. Разгневанные местные жители также помогли полиции найти преступников, некоторые из них прятались в кустах рядом с резиденцией Жовенеля Моиза.

На окраине столицы, на территории посольства Тайваня в Петионвилле, скрывались 11 из задержанных колумбийцев. По информации представителей дипломатического ведомства, вооруженные лица проникли в пустое здание посольства, сотрудники которого работают из дома. Охрана представительства обнаружила группу колумбийцев только утром 8 июля.

На данный момент не установлена причина, почему мужчины выбрали посольство Тайваня в качестве убежища.

Полиция сообщила, что все еще находится в поисках организаторов убийства.

Власти США до сих пор не подтвердили, что двое граждан страны были задержаны. Однако, по сообщениям канадских и американских СМИ, один из задержанных — 35-летний Джеймс Солаж, имеющий двойное гражданство, живет во Флориде и раньше являлся начальником охраны посольства Канады.

Судья Клемент Ноэль заявил, что Солаж и второй гражданин США Жозеф Винсент прибыли в Гаити в качестве переводчиков для наемников. По словам Ноэля, они нашли работу в интернете, а целью поездки был арест Моиза, а не его убийство.

По информации колумбийских СМИ, четверо из преступников прилетели из Колумбии в Доминикану 4 июня, откуда попали в Гаити сухопутным путем. Некоторые из них опубликовали в социальных сетях фото на фоне популярных туристических мест Доминиканы.

7 июля группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену. Моиз был найден мертвым с 12 пулевыми ранениями и выколотым глазом. Первая леди серьезно пострадала и сейчас находится в больнице.