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Алеся Кафельникова впервые стала мамой

  /   Обновлено: 09 июля 2021 20:02
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова впервые стала мамой
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 9 июля. Известная модель Алеся Кафельникова родила первенца. О радостном пополнении в семье сообщил великий теннисист, дедушка новорожденного, Евгений Кафельников.

Недавно вышедшая замуж модель долгое время тщательно скрывала свое интересное положение от общественности. На светских вечеринках Кафельникова старалась либо не попадать в кадр, либо прятать живот. О радостном пополнении в семье впервые сообщил Евгений Кафельников на своей странице в Twitter.

«Сегодня (напьюсь — Прим. ред.)! Повод для этого шикарный!» — сообщил своим фолловерам теннисист.

Многие подписчики подумали, что бывший спортсмен таким образом отмечает перестановки в российском футболе, однако оказалось, что повод более личный. Ниже на вопросы пользователей он отметил, что впервые стал дедушкой.

В первый раз о своей беременности модель заговорила фактически накануне родов. О радостном событии она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Отцом ребенка стал бывший возлюбленный актрисы Светланы Ходченковой бизнесмен Георгий Петришин.

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