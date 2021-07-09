Алеся Кафельникова впервые стала мамой

Москва, 9 июля. Известная модель Алеся Кафельникова родила первенца. О радостном пополнении в семье сообщил великий теннисист, дедушка новорожденного, Евгений Кафельников.

Недавно вышедшая замуж модель долгое время тщательно скрывала свое интересное положение от общественности. На светских вечеринках Кафельникова старалась либо не попадать в кадр, либо прятать живот. О радостном пополнении в семье впервые сообщил Евгений Кафельников на своей странице в Twitter.

«Сегодня (напьюсь — Прим. ред.)! Повод для этого шикарный!» — сообщил своим фолловерам теннисист.

Многие подписчики подумали, что бывший спортсмен таким образом отмечает перестановки в российском футболе, однако оказалось, что повод более личный. Ниже на вопросы пользователей он отметил, что впервые стал дедушкой.

В первый раз о своей беременности модель заговорила фактически накануне родов. О радостном событии она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Отцом ребенка стал бывший возлюбленный актрисы Светланы Ходченковой бизнесмен Георгий Петришин.