Эксперт ОП Петербурга объяснил, могут ли религиозные лидеры регулировать творчество

Санкт-Петербург, 9 июля. Спикер дебатов «Слово против слова» Алексей Матвеев высказался о проблемах цензуры в творчестве и объяснил, следует ли представителям РПЦ влиять на трансляцию искусства.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию в рамках проекта «Слово против слово» на тему «Нужна ли цензура в искусстве». Спикером дебатов выступил программный директор Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт Общественной палаты города Алексей Матвеев. Он прокомментировал тезис о том, что представители РПЦ имеют право регулировать искусство. Спикер объяснил, почему церковь должна иметь полномочия для влияния на творчество.

«Если через культурный продукт транслируется информация, которая наносит вред подросткам и детям, то исполнительные органы власти из сектора образования обратят на это внимание. Если есть информация, которая является негативной, и это принято в обществе, и если это отрасль РПЦ, то у них есть все полномочия, чтобы обращаться на это внимание», — объяснил Матвеев свою точку зрения.

Спикер отметил, что является приверженцем «системной истории», хотя системная повестка призывает поощрять творческие начинания. Поэтому органы власти непременно должны реагировать на нарушение норм морали, заключил он.

Матвеев также затронул последние скандалы в мире искусства в беседе с писателем Евгением Нориным. Запись трансляции доступна на сайте ФАН.