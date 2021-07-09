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Политолог Беленький назвал многообещающим старт выборов в Госдуму
Политика
Политолог Беленький назвал многообещающим старт выборов в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 июля. Новые кандидаты на выборах в Госдуму РФ появились в списках «Единой России» и других партий. Политолог Арсений Беленький оценил ситуацию.

Эксперт прокомментировал существенное обновление кандидатов на старте кампании. Список «Единой России» изменился почти полностью, отметил политолог. В федеральном появилось пять людей, которые будут понятны избирателям. Люди, которые занимались общественной и волонтерской деятельностью в разгар пандемии выдвигаются в одномандатных округах по предложению президента России Владимира Путина.

«Поэтому старт многообещающий», — подчеркнул аналитик в беседе с «Радио 1».

По его словам, люди смогут выбрать достойных депутатов VIII созыва. Множество партий за последнюю неделю провели съезды. Политсилы выдвинули свои списки с новыми кандидатами.

Избирательная кампания по думским выборам началась 1 июля. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее предложила перенести эти даты. Председатель ЦИК считает, что голосование целесообразнее проводить на школьных каникулах.

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