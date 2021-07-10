Капитан первого ранга рассказал, почему военные НАТО боятся разозлить Россию

Западные военные эксперты подметили новую тактику России по отношению к кораблям НАТО, участвующим в маневрах Sea Breeze — 2021. Журналист издания The National Interest Питер Сучиу пояснил, что Москва не делает громких предупреждений всем судам сразу, а «стыдит» их по одиночке.

Так, еще до начала учений в поле зрения попал британский эсминец Defender, который еще не успел ознакомиться с упомянутой выше тактикой и вторгся в территориальные воды РФ. За что и получил предупредительный обстрел с бомбометанием в придачу. Следующим на очереди стал нидерландский корабль Evertsen, на безопасном расстоянии от которого российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-34 просто пролетели.

Под наблюдением находились фрегат итальянских ВМС Virginio Fasan и патрульный корвет из Испании Rayo. Автор искренне не понимает, почему Россия из всех кораблей выбрала лишь иностранные и решила их «пристыдить».

«Пока не ясно, почему Россия применяет такую тактику: называть и «стыдить» отдельные корабли, а не всю операцию в целом», — заявил Питер Сучиу.

Впрочем, из далеких Соединенных Штатов эксперту просто не видно, что остальные участники учений — украинские и румынские катера и буксиры, привлеченные к маневрам, чтобы создать видимость силы Североатлантического альянса. Есть в Черном море еще, конечно, и американский эсминец Ross, но его без наблюдения точно не оставили.

wikipedia.org / Cassandra Thompson, U.S. Navy

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему военные НАТО боятся разозлить Россию. По его словам, они прекрасно понимают, что российские военные наблюдают за каждым их шагом.

«Командование Черноморского флота принимает все меры для того, чтобы защитить границы России, поэтому и реагирует на появление иностранных кораблей в Черном море. Такая тактика имеет место. Кроме того, никто не отменял воздушную компоненту Черноморского флота — не только морская авиация, но и силы Воздушно-космических сил России. Сюда можно добавить и береговую компоненту, которая тоже активно работает. Иностранные военные, находящиеся на кораблях НАТО, прекрасно понимают, что наши радары по ним прекрасно работают. Каждый корабль, который приближается к Черному морю, находится под наблюдением нашего флота — работают как надводные корабли, так и подводные лодки, авиация. Под пристальным наблюдением находится и самолет-разведчик НАТО, который недавно летал над Крымом», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Также военный эксперт добавил, что для полной гармонии Черноморскому флоту необходимо обзавестись кораблями «первого класса».

«На мой взгляд, Черноморскому флоту необходимо подкрепление новыми кораблями, поскольку в Черное море постоянно наведываются иностранные корабли. Я думаю, что это лишь вопрос времени, флот получит новые корабли. Учитывая то, что Черноморскому флоту, который обеспечивает работы еще и в Средиземном море, нужны корабли не только класса малых ракетных кораблей и корветов, но и корабли более мощного класса — дальней морской зоны — фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». Таких кораблей не должно быть много, но они необходимы, чтобы показать мощь нашего флота», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что военный контингент НАТО, который в данный момент принимает участие в маневрах Sea Breeze, не собирается в ближайшее время покидать акваторию Черного моря. Кроме этого, стало известно, что корабли стран Альянса планируют принять участие в учениях в черноморском регионе.