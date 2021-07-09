Жена Джастина Бибера заткнула за пояс Кардашьян и Ратаковски

Лос-Анджелес, 9 июля. Если спросить у любого обывателя, кто победит в конкурсе за самый откровенный аутфит, скорее всего, большинство назовет имена сестер Кардашьян-Дженнер и Эмили Ратаковски. Но теперь им придется пересмотреть этот рейтинг, ведь модель Хейли Бибер выложила одну фотографию, но настолько яркую и откровенную, что бросила вызов всем.

Супруга Джастина Бибера и дочь Стивена Болдуина опубликовала снимок, где предстала в откровенном черном платье, которое создал молодой и амбициозный дизайнер Питер Дундас. Он запустил бренд в 2017 году, но уже успел захватить внимание публики, а наряд, который надела Хейли, заслуженно можно назвать одним из самых горячих в этом сезоне.

Ранее Хейли Бибер жестко раскритиковали из-за слишком откровенного наряда, который она выбрала для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.