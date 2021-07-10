Известный бизнес-консультант назвал плюсы перехода на сокращенную рабочую неделю

Четырехдневная рабочая неделя стала предметом общественного обсуждения несколько лет назад. А завершившийся на днях в Исландии эксперимент по сокращению рабочего времени, признанный успешным, вновь подстегнул интерес к этой инициативе.

О преимуществах такой системы труда и реальности ее воплощения в России ФАН узнал у известного хедхантера, бизнес-консультанта и доктора по управлению персоналом Ильгиза Валинурова.

«Согласно статистике, из восьми рабочих часов реально человек занимается работой только три. Все остальное — это чай, кофе, перерывы, общение с сотрудниками, участие в ненужных совещаниях, то есть непродуктивная работа. Так что я считаю, что снижение количества рабочих часов или дней — это абсолютно позитивно и логично», — делится специалист.

Такой подход идеально отвечает новомодному принципу work-life balance, когда у человека появляется дополнительное время на семью, личный отдых, спорт и развлечения. А если человек хорошо отдыхает, то он хорошо и работает, утверждает Ильгиз Валинуров, и способен продуктивно выполнить задачи за отведенный на это период.

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Другой вопрос — возможно ли ввести такую систему в нашей стране, ведь разговоры о сокращении рабочего времени ведутся не первый год. И пусть среди сторонников прогрессивной идеи слышны громкие имена — тот же Дмитрий Медведев — перенимать европейский опыт пока никто не спешит.

«При переходе на сокращенный рабочий график компании нужно будет более глубоко заниматься задачами производительности, эффективности управления, а также более четкой постановкой задач и требованиями к исполнению. Совершенно точно, качество управления организациями должно после этого вырасти», — говорит о долгоиграющих плюсах бизнес-консультант.

Конечно, применить такой подход ко всем отраслям и должностям сейчас — из области фантастики. Ведь чтобы распределить нагрузку при сокращении рабочего времени в той же сфере услуг, понадобится попросту набрать больше кадров и платить еще больше зарплат. На такое пойдет явно не каждый работодатель.

«Понятно, что это не получится сделать для всех должностей. Что касается офисных сотрудников, то их совершенно точно можно переводить на четырехдневку или сокращать рабочий день. Но я бы все-таки рекомендовал переходить на четырехдневку, а не сокращать день с восьми часов до семи. Ведь в таком случае люди все равно будут оставаться [на работе], и это может не сработать. А если дать дополнительный выходной, они им точно смогут воспользоваться», — утверждает Валинуров.

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Что, кстати, позволит более равномерно распределить загруженность всей сферы отдыха и развлечений — парков, торговых центров, кинотеатров, клубов — которая и крутится вокруг нашего свободного времени. Так что бонусный выходной не только привнесет комфорт в досуг населения, но и станет толчком к развитию целых отраслей и индустрий, заключает собеседник ФАН.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал читателям, с какой периодичностью следует менять работу. По словам эксперта, сотрудникам, задержавшимся на одном месте свыше десяти лет, куда сложнее при выходе на рынок труда, ведь их способность к адаптации сводится к нулю.