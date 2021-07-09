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Канадские тюремщики довели до самоубийства человека, просидевшего полгода в карцере
Весь мир
Канадские тюремщики довели до самоубийства человека, просидевшего полгода в карцере
PrScr fondfbr.ru  / 

Оттава, 9 июля. В 2010 году канадская общественность была шокирована новостью о смерти 24-летнего представителя коренного народа гвич’ин Эдварда Сноушоу, который совершил самоубийство после того, как провел в тюремном карцере 162 дня.

Сноушоу был осужден на 5 лет лишения свободы за вооруженный грабеж и отбывал наказание в федеральной тюрьме Манитобы. В карцер его поместили за то, что он размахивал ножом, сделанным из пакета от сока.

Там он провел 134 дня, после чего был переведен в тюрьму строгого режима в Эдмонтоне, где также был помещен в карцер, в котором просидел 28 дней до того, как покончить с собой.

«Если бы хозяин держал собаку взаперти так долго, его обвинили бы в жестоком обращении с животными», — сказала после случившегося мать Эдварда, Эффи Белла Сноушоу.

По ее словам, с 2007 по 2009 годы Эдвард трижды пытался покончить с собой, однако представителю тюремной администрации даже не удосужились заглянуть в его личное дело, доступное в электронной базе. Она уверена, что такое длительное заключение в карцере стало причиной смерти ее сына.

«То, чему Эдди подвергся, к сожалению, было, по нашему мнению, формой пытки», — говорит вождь народа гвич’ин Кен Кикавичик.

Официальное расследование выявило многочисленные нарушения протоколов и законодательства Канады со стороны администрации тюрем Манитобы и Эдмонтона.

Канадские тюремщики довели до самоубийства человека, просидевшего полгода в карцере
Global Look Press  /  Lars Hagberg / ZUMAPRESS.com

В апреле 2021 года семья Эдварда Сноушоу подала иск к федеральному правительству Канады, в котором потребовала компенсации за действия сотрудников исправительных учреждений, которые привели к его смерти.

«Обращение Эдди Сноушоу со стороны Исправительной службы Канады и его смерть стали результатом систематической дискриминации в отношении него как представителя коренного населения, которая наблюдается в федеральных учреждениях Канады», — говорится в пресс-релизе Совета племени гвич’ин, который поддерживает семью в судебном процессе.

К этому заявлению присоединяется российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), представители которого сообщили в своем официальном Telegram-канале о том, что они направили официальные запросы в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Генерального прокурора страны Дэвиду Ламетти с требованием предоставить разъяснения по текущему делу. Фонд, который был создан при содействии бизнесмена Евгения Пригожина намерен добиться справедливого рассмотрения дела и готов оказать семье Сноушоу необходимую правовую и информационную поддержку.

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