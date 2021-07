Канадские тюремщики довели до самоубийства человека, просидевшего полгода в карцере

Оттава, 9 июля. В 2010 году канадская общественность была шокирована новостью о смерти 24-летнего представителя коренного народа гвич’ин Эдварда Сноушоу, который совершил самоубийство после того, как провел в тюремном карцере 162 дня.

Сноушоу был осужден на 5 лет лишения свободы за вооруженный грабеж и отбывал наказание в федеральной тюрьме Манитобы. В карцер его поместили за то, что он размахивал ножом, сделанным из пакета от сока.

Там он провел 134 дня, после чего был переведен в тюрьму строгого режима в Эдмонтоне, где также был помещен в карцер, в котором просидел 28 дней до того, как покончить с собой.

По ее словам, с 2007 по 2009 годы Эдвард трижды пытался покончить с собой, однако представителю тюремной администрации даже не удосужились заглянуть в его личное дело, доступное в электронной базе. Она уверена, что такое длительное заключение в карцере стало причиной смерти ее сына.

Официальное расследование выявило многочисленные нарушения протоколов и законодательства Канады со стороны администрации тюрем Манитобы и Эдмонтона.

В апреле 2021 года семья Эдварда Сноушоу подала иск к федеральному правительству Канады, в котором потребовала компенсации за действия сотрудников исправительных учреждений, которые привели к его смерти.

