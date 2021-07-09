Астероиды могли сыграть большую роль в формировании Земли, чем считалось ранее

Москва, 9 июля. Астероиды бомбардировали Землю на первых стадиях формирования поверхности планеты значительно чаще, чем считалось ранее в научном сообществе.

Астероиды могли сыграть большую роль в преобразовании земной поверхности в древности. Космические объекты повлияли на химический состав почвы и сказались на возникновении жизни.

Также один из больших астероидов привел к вымиранию динозавров. Это открыло путь для развития млекопитающих, к которым относится и человек, передает Planet Today.

Однако палеонтологи из Франции, США и Канады ранее выяснили, что численность динозавров стала снижаться на Земле до падения астероида. Динозавры стали вымирать за десять миллионов лет до события.