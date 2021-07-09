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Центробанк зафиксировал снижение оттока капитала из России в первом полугодии
Экономика
Центробанк зафиксировал снижение оттока капитала из России в первом полугодии
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 9 июля. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за шесть месяцев текущего года снизился на 9,62%, говорится в сообщении Центробанка РФ. 

По сравнению с показателями за январь — июнь 2020 года снижение составило 28,2 млрд долларов. По итогам первого полугодия показатель находился на уровне 31,2 млрд долларов. Положительное сальдо сложилось благодаря росту вложений прочих секторов в иностранные активы при незначительном уменьшении внешних обязательств, пояснил регулятор.

В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и достигал 47,8 млрд долларов. По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял 50 млрд долларов.

Тем временем чистый приток инвестиций в Россию за неделю составил 30 млн долларов. На прошлой неделе этот показатель оказался на уровне около 70 млн долларов.

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