Некоторые банки в России сообщили об оттоке валютных депозитов

Москва, 9 июля. Сокращение портфеля банковских вкладов в иностранной валюте фиксируется на фоне низких процентных ставок по данному продукту, сообщают СМИ со ссылкой на опрос крупнейших банков.

По предварительным данным, за первые шесть месяцев текущего года доля депозитов в валюте в портфеле срочных вкладов ВТБ потеряла 2%, сообщила заместитель начальника управления «Сбережения и инвестиции» кредитной организации Мария Воронина. О снижении на 1,4% доли валютных вкладов физических лиц заявил зампредседателя правления «Абсолют Банка» Антон Павлов, пишут «Известия».

Как и раньше, клиенты хранят большую часть накоплений в рубле (более 80%), а долларовые депозиты используются для диверсификации портфеля. По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, колебания доли иностранной валюты объясняются изменениями курса и активным увеличением остатков на рублевых счетах.

Ряд махинаций кредитных организаций с начислением клиентам платежей за просрочку займов выявил Центробанк РФ. Речь идет о ситуации, когда должнику начисляют платежи за просроченный займ, которые выше уровня неустойки.