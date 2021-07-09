Писатель оценил решение Богомолова пригласить трансгендера в спектакль по Чехову

Санкт-Петербург, 9 июля. Писатель Евгений Норин прокомментировал проблемы цензуры в творчестве и объяснил на примере режиссера Константина Богомолова, следует ли ограничивать самовыражение в искусстве.

Медиагруппа «Патриот» провела пятничные дебаты в рамках проекта «Слово против слова». Темой дискуссии стал вопрос «Нужна ли цензура в творчестве». Спикерами встречи выступили Алексей Матвеев, программный директор Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», и писатель Евгений Норин.

Героем последнего скандала в российском шоу-бизнесе стал режиссер Константин Богомолов. Решение постановщика пригласить трансгендерную актрису на главную роль в постановке «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова вызвало широкий резонанс. Однако Норин уверен, что режиссеры должны иметь право на свободу самовыражения.

«Я полагаю, если какой-то режиссер хочет, чтобы у него играли трансы, то пусть. Но если государственный театр — он может решить, на что давать деньги. В частном театре не должны стоять такие вопросы. Часто играют люди, которые не очень похожи на своих персонажей. Но, захотел режиссер снять Корделию (героиня пьесы «Король Лир». — Прим. ФАН) [Уильяма] Шекспира в виде одноногой негритянки — его дело. Но другое дело — на свои деньги. Так же зрители могут сказать, что им неинтересно», — оценил писатель.

Норин подчеркнул: люди в праве слушать и смотреть то, что хотят. Чтобы оградить несовершеннолетнюю аудиторию, писатель предложил обращать внимание на возрастные маркировки. В то же время государству не следует «директивно подменять работу семьи и школы», заключил он.

Смелый кастинг в театральной постановке Богомолова возмутил депутата Виталия Милонова. Парламентарий призвал отправить режиссера на принудительное лечение.