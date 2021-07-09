Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств

Бейрут, 9 июля. Аптеки Ливана начали бессрочную забастовку в ответ на прекращение поставок лекарств из-за рубежа. Это произошло ввиду того, что государство задерживает субсидии для соответствующих закупок.
Сообщается, что с утра 9 июля в Бейруте и крупных городах, а также в провинции закрылись 80% и 50% аптек соответственно. К настоящему моменту практически закончились лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, рассеянного склероза и многие другие.
Pharmacies go on strike in crisis-hit Lebanon over medicine shortages https://t.co/jeBoq8f0Il— Dave's News (@davesnewscom) July 9, 2021
Issued on: 09/07/20... pic.twitter.com/YQm68yCJdd
Ассоциация владельцев аптек поясняет, что 5 июля Центробанк Ливана пообещал ежемесячно выделять 50 миллионов долларов на покупку лекарств, что может покрыть лишь половину существующего спроса.
К настоящему же моменту население вынуждено либо обходиться без препаратов, либо добывать их посредством родственников, проживающих за рубежом.
News you can't find on #OTV Mr. Aoun @LBpresidency:— Ric (@Ric_Matar) July 4, 2021
A man loosing his daughter because he can't find any medication in the pharmacies#Lebanon_is_collapsing pic.twitter.com/kbGNs5ysiX
В поисках путей решения комплексного кризиса 8 июля послы США и Франции в Ливане Дороти Ши и Энн Грилло посетили Саудовскую Аравию. В их задачи входила демонстрация саудовскому правительству «серьезности ситуации» в Ливанской Республике, а также подчеркивание важности предоставления гуманитарной и военной помощи.
Ранее США и Франция настоятельно призывали Ливан сформировать стабильное правительство, но на пути к этому постоянно возникали препятствия. В апреле Париж ввел санкции против ливанских чиновников, которые, по мнению французской стороны, несут ответственность за препятствование выходу из кризиса.
Would a sane person across the globe accept that diplomats from Saudi, US and France are meeting to discuss the cabinet formation in Lebanon?— Mohammad Salami (@mds1212_salami) July 9, 2021
Some Lebanese complain against what they describe as “Iranian occupation”, but they turn the blind eye to this pic.#Shame#لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/pGcDygeaVg
Визит Ши и Грилло в Эр-Рияд состоялся в тот же день, когда посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Бухари встретился с руководством Маронитской христианской церкви. На закрытой встрече Бухари призвал присутствующих «уделять приоритетное внимание национальным интересам Ливана, чтобы противостоять любым попыткам нанести ущерб тесным отношениям Ливана с арабскими странами».
Две единовременные встречи в Саудовской Аравии и Ливане могут сигнализировать о том, что королевство, возможно, стремится выступить посредником в политических спорах Ливана и инвестором в его экономику.
#Lebanon's top Christian cleric hopes for better Saudi relations https://t.co/AJ6WwxCnLM ... with his nation, in a ceremony marking 100 years of ties with the church; curious to know that history pic.twitter.com/CMtfuE4af6— Jayson Casper (@jnjcasper) July 8, 2021
Основная причина, по которой саудиты и другие государства Персидского залива воздерживаются от оказания помощи Ливану связана с присутствием на его территории поддерживаемого Ираном движения «Хезболла». Представители данной организации занимают места в парламенте республики и имеют значительное влияние на вооруженные силы страны.
Политический упадок в стране усугубляется катастрофическим положением экономики. Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из худших в современной истории. С осени 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, а более 60% населения оказались за чертой бедности. Кроме того, в республике наблюдаются продовольственный и топливный кризис, что провоцирует народные выступления и забастовки.