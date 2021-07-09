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Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств
Весь мир
Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств
Невские Новости  /  Дарья Коваленок

Бейрут, 9 июля. Аптеки Ливана начали бессрочную забастовку в ответ на прекращение поставок лекарств из-за рубежа. Это произошло ввиду того, что государство задерживает субсидии для соответствующих закупок.

Сообщается, что с утра 9 июля в Бейруте и крупных городах, а также в провинции закрылись 80% и 50% аптек соответственно. К настоящему моменту практически закончились лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, рассеянного склероза и многие другие.

Ассоциация владельцев аптек поясняет, что 5 июля Центробанк Ливана пообещал ежемесячно выделять 50 миллионов долларов на покупку лекарств, что может покрыть лишь половину существующего спроса.

К настоящему же моменту население вынуждено либо обходиться без препаратов, либо добывать их посредством родственников, проживающих за рубежом.

В поисках путей решения комплексного кризиса 8 июля послы США и Франции в Ливане Дороти Ши и Энн Грилло посетили Саудовскую Аравию. В их задачи входила демонстрация саудовскому правительству «серьезности ситуации» в Ливанской Республике, а также подчеркивание важности предоставления гуманитарной и военной помощи.

Ранее США и Франция настоятельно призывали Ливан сформировать стабильное правительство, но на пути к этому постоянно возникали препятствия. В апреле Париж ввел санкции против ливанских чиновников, которые, по мнению французской стороны, несут ответственность за препятствование выходу из кризиса.

Визит Ши и Грилло в Эр-Рияд состоялся в тот же день, когда посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Бухари встретился с руководством Маронитской христианской церкви. На закрытой встрече Бухари призвал присутствующих «уделять приоритетное внимание национальным интересам Ливана, чтобы противостоять любым попыткам нанести ущерб тесным отношениям Ливана с арабскими странами».

Две единовременные встречи в Саудовской Аравии и Ливане могут сигнализировать о том, что королевство, возможно, стремится выступить посредником в политических спорах Ливана и инвестором в его экономику.

Основная причина, по которой саудиты и другие государства Персидского залива воздерживаются от оказания помощи Ливану связана с присутствием на его территории поддерживаемого Ираном движения «Хезболла». Представители данной организации занимают места в парламенте республики и имеют значительное влияние на вооруженные силы страны.

Политический упадок в стране усугубляется катастрофическим положением экономики. Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из худших в современной истории. С осени 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, а более 60% населения оказались за чертой бедности. Кроме того, в республике наблюдаются продовольственный и топливный кризис, что провоцирует народные выступления и забастовки.

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ливан лекарства здравоохранение
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