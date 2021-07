Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств

Бейрут, 9 июля. Аптеки Ливана начали бессрочную забастовку в ответ на прекращение поставок лекарств из-за рубежа. Это произошло ввиду того, что государство задерживает субсидии для соответствующих закупок.

Сообщается, что с утра 9 июля в Бейруте и крупных городах, а также в провинции закрылись 80% и 50% аптек соответственно. К настоящему моменту практически закончились лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, рассеянного склероза и многие другие.

Pharmacies go on strike in crisis-hit Lebanon over medicine shortages https://t.co/jeBoq8f0Il

Issued on: 09/07/20... pic.twitter.com/YQm68yCJdd — Dave's News (@davesnewscom) July 9, 2021

Ассоциация владельцев аптек поясняет, что 5 июля Центробанк Ливана пообещал ежемесячно выделять 50 миллионов долларов на покупку лекарств, что может покрыть лишь половину существующего спроса.

К настоящему же моменту население вынуждено либо обходиться без препаратов, либо добывать их посредством родственников, проживающих за рубежом.

News you can't find on #OTV Mr. Aoun @LBpresidency:



A man loosing his daughter because he can't find any medication in the pharmacies#Lebanon_is_collapsing pic.twitter.com/kbGNs5ysiX — Ric (@Ric_Matar) July 4, 2021

В поисках путей решения комплексного кризиса 8 июля послы США и Франции в Ливане Дороти Ши и Энн Грилло посетили Саудовскую Аравию. В их задачи входила демонстрация саудовскому правительству «серьезности ситуации» в Ливанской Республике, а также подчеркивание важности предоставления гуманитарной и военной помощи.

Ранее США и Франция настоятельно призывали Ливан сформировать стабильное правительство, но на пути к этому постоянно возникали препятствия. В апреле Париж ввел санкции против ливанских чиновников, которые, по мнению французской стороны, несут ответственность за препятствование выходу из кризиса.

Would a sane person across the globe accept that diplomats from Saudi, US and France are meeting to discuss the cabinet formation in Lebanon?

Some Lebanese complain against what they describe as “Iranian occupation”, but they turn the blind eye to this pic.#Shame#لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/pGcDygeaVg — Mohammad Salami (@mds1212_salami) July 9, 2021

Визит Ши и Грилло в Эр-Рияд состоялся в тот же день, когда посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Бухари встретился с руководством Маронитской христианской церкви. На закрытой встрече Бухари призвал присутствующих «уделять приоритетное внимание национальным интересам Ливана, чтобы противостоять любым попыткам нанести ущерб тесным отношениям Ливана с арабскими странами».

Две единовременные встречи в Саудовской Аравии и Ливане могут сигнализировать о том, что королевство, возможно, стремится выступить посредником в политических спорах Ливана и инвестором в его экономику.

#Lebanon's top Christian cleric hopes for better Saudi relations https://t.co/AJ6WwxCnLM ... with his nation, in a ceremony marking 100 years of ties with the church; curious to know that history pic.twitter.com/CMtfuE4af6 — Jayson Casper (@jnjcasper) July 8, 2021

Основная причина, по которой саудиты и другие государства Персидского залива воздерживаются от оказания помощи Ливану связана с присутствием на его территории поддерживаемого Ираном движения «Хезболла». Представители данной организации занимают места в парламенте республики и имеют значительное влияние на вооруженные силы страны.

Политический упадок в стране усугубляется катастрофическим положением экономики. Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из худших в современной истории. С осени 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, а более 60% населения оказались за чертой бедности. Кроме того, в республике наблюдаются продовольственный и топливный кризис, что провоцирует народные выступления и забастовки.