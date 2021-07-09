Голкипер Андрей Лунев подписал двухлетний контракт с леверкузенским «Байером»

Леверкузен, 9 июля. Российский вратарь Андрей Лунев перешел в немецкий футбольный клуб «Байер».

Представитель Андрея Лунева Антон Смирнов 9 июля сообщил, что голкипер подписал контракт с «Байером». Соглашение 29-летнего голкипера с клубом из Леверкузена рассчитано на два года.

С 2017 года Лунев играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России по футболу и выигрывал Кубок страны. На счету Лунева семь матчей за национальную команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 5 миллионов евро.

Ранее сборная Италии закрылась на базе перед финалом чемпионата Европы по футболу. Решающая игра континентального первенства пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля.