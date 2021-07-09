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Студенты из Петербурга стали победителями на международном театральном фестивале
Общество
Студенты из Петербурга стали победителями на международном театральном фестивале
kykart.spb.ru  /  КУКART / МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУКОЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ

Санкт-Петербург, 9 июля. Студенты Санкт-Петербургского института культуры стали лауреатами международного фестиваля кукольных и синтетических театров КУКАRТ.

Свои премьерные спектакли и лучшие постановки показали театры со всей страны от Южно-Сахалинска до Москвы. Кроме того, в Северную столицу России на международный фестиваль съехались участники из таких стран, как Израиль, Германия, Сербия, Казахстан. Болгария демонстрировала свои творческие работы посредством видеозаписи, которую предоставил министр культуры страны.

«Во время закрытых границ, локдаунов наш мир искусства помогает жить, быть духовно здоровыми, и это для нас сейчас самое главное», — прокомментировал президент фестиваля Давид Бурман Time Out.

Студенты из Санкт-Петербургского института культуры стали победителями на международном театральном фестивале. Старший преподаватель и режиссер Сергей Мурзин готовил участников к этому конкурсу. В этом году фестивалю кукольных и синтетических театров КУKART исполнилось 28 лет.

Тем временем к открытию готовится VII Международный музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE». Он пройдет в онлайн-формате с 16 по 18 июля.

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