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Вирусолог Аграновский оценил заявления о «шизофреническом» эффекте коронавируса
Общество
Вирусолог Аграновский оценил заявления о «шизофреническом» эффекте коронавируса
pixabay.com  /  PD

Существуют вирусные заболевания, например, вирус болезни Борна, которые вызывают неврологические расстройства. Об этом рассказал в беседе с ФАН вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал заявление исследователей из США и Германии о том, что перенесенный в тяжелой форме коронавирус может вызывать изменения в мозге по типу шизофрении.

«Вообще, есть вирусные заболевания, которые вызывают неврологические расстройства. Насчет шизофрении — это звучит слишком определенно. Это нужно долго изучать и проверять. Однако есть вирус болезни Борна. Он совершенно другой и вызывает такие расстройства. Такое может быть», — сообщил вирусолог.

Алексей Аграновский также отметил, что в силу обилия в СМИ самых разнообразных сведений о коронавирусе следует воздерживаться от поспешных выводов.

«Что характерно для SARS-CoV-2, это многообразие эффектов, которые он может вызывать, и разнообразие тканей, которые он может поражать. По поступающим сведениям создается такое впечатление. Данный феномен надо проверять. Разбрасываться утверждениями, что он [коронавирус] способен вызывать шизофрению, я бы не стал», — пояснил собеседник ФАН.

Вирусолог Аграновский оценил заявления об эффекте коронавируса по типу шизофрении
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он рекомендовал сосредоточить внимание на целом ряде других, по его мнению, более актуальных вопросов.

«Пусть специалисты проверяют, публикуют результаты, рецензенты оценивают. Никуда это не денется. Спешить некуда. Я не считаю, что это должно быть в поле СМИ сегодня. Есть более важные темы, связанные с этим вирусом: вакцинация, возникновение новых штаммов, особенности эпидемиологии. Там есть довольно неожиданные аспекты. Это все заслуживает первоочередного внимания», — подытожил Алексей Аграновский.

Ранее ФАН сообщил о том, что в Санкт-Петербурге увеличат количество пунктов вакцинации от коронавируса. Так, председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в ближайшее время горожане смогут привиться не только в медучреждениях и торговых центрах, но и в уличных шатрах.

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шизофрения коронавирус алексей аграновский
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